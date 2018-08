Ny forskning: Børn af rygere risikerer kroniske lungesygdomme som voksne

Ud af 100.000 årlige dødsfald blandt voksne ikke-rygere skyldes syv, at de afdøde som børn var udsat for passiv rygning.

Det viser et nyt studie fra American Cancer Society, hvor forskere har undersøgt, i hvor høj grad 70.900 ikke-rygende mænd og kvinder har været udsat for passiv rygning i deres liv og fulgt deres helbred gennem 22 år.

Studiet er udgivet i American Journal of Preventive Medicine.

Studiet viser, at eksponering for rygning i ti timer eller mere om ugen forøger risikoen for at dø af iskæmisk hjertesygdom med 27 procent, slagtilfælde med 23 procent og kronisk obstruktiv lungesygdom med 42 procent, sammenlignet med folk, som er vokset op blandt ikke-rygere, skriver BBC.

Livslang risiko

Det har længe været kendt, at børn, hvis forældre ryger, er i risikozonen for at udvikle astma og generelt dårlig lungefunktion. Den nye forskning viser, at effekterne af en røgfuld barndom fortsætter langt ind i voksenlivet, hvor det kan forårsage kronisk obstruktiv lungesygdom.

Forskerne fokuserer i studiet på risikoen for dødsfald, men slår også fast, at passiv-rygning kan øge risikoen for kroniske lidelser senere i livet, forklarer en af forskerne bag studiet Ryan Diver til BBC:

»Det her studie er det først til at fastslå en sammenhæng mellem passiv rygning i løbet af barndommen og dødsfald forårsaget af kronisk obstruktiv lungesygdom blandt midaldrende mennesker.«

»Vores resultater giver yderligere belæg for at reducere mængden af passiv rygning gennem livet,« tilføjer han.