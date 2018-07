Som en anden topchef sprang han af stresskarrieren og skrev i dagbogen: »Jeg waagner glad og froe; nu munter, frisk og wel«

Kører man fra Sjælland mod Odense, passerer man på vejen Sanderumgaard, der ligger mellem Nyborg og Odense. Et brunt vejskilt på motorvejen angiver, at Sanderumgaard er i nærheden. Man drejer af og kører mod Davinge ad en lang allé og når en hovedbygning, der er bygget i 1870erne. Omkring hovedbygningen åbenbarer sig en af Danmarks smukkeste romantiske haver, der bærer på en historie om stor kærlighed og dyb sorg.

Else Marie Hoppe.

Var Marie grim og en sinke?

Haven er en af de klasiske haver, der blev skabt i slutningen af 1700-tallet, og de nuværende ejere, kammerherre Erik og Susanne Vind, plejer og passer den. Haven blev i 1700-tallet udformet af Johan von Bülow og hans hustru Else Marie Hoppe. Bülow blev i 1773 kammerjunker hos den unge kronprins Frederik, efter at affæren mellem Struensee og dronning Caroline Mathilde Amalie var overstået. Efter en overgangsfase greb den unge kronprins Frederik, den senere kong Frederik VI, magten i 1784 med et paladskup. Det banede vejen for, at Bülow kom ind i magtens centrum, og som rådgiver for Frederik var han en af magtelitens topmænd, men uenigheder med Frederik førte til, at han i 1793 kom i unåde og blev afskediget. Bülow blev i 1785 gift med Else Marie Hoppe, der var velstående og ejede Sanderumgaard på Fyn. Rygterne sagde om hende, at hun var grim, dværgagtig og ubegavet, men var det andet end onde rygter? De stammede efter al sandsynlighed fra tidens kendte skribent Charlotta Dorothea Biehl, der også var noget af en sladdertaske og selv havde et godt øje til Johan von Bülow. Den danske maler Jens Juel malede i 1780erne et portræt af Else Marie Hoppe, hvor hun ser ganske dejlig ud, og Juel forsynede portrættet med blomster i hendes hår og kjole og antydede dermed, at hun havde stor interesse for naturens blomster.

Johan von Bülow.

Den romantiske have opstår

Parret fik en lille pige i 1792, og da de rejste til Fyn, betød det, at en ny verden åbnede sig. Det var slut med magtspillet i København, og til gengæld satsede Johan og Else Marie mængder af penge på at skabe en klassisk romantisk have. Maleren C.W. Eckersberg malede Johan von Bülow i haven med en spade på hånden, og Eckersberg ramte noget centralt, for Johan Bülow var aktivt med til at forme den nye klassiske have og gravede gerne selv løs. Han lod 13 pavilloner opføre, der efter tidens mode hver havde en dybere symbolsk mening og illustrerede forskellige sindsstemminger. Han lod udgrave kanaler og en hel lille sø, og han anlagde stier, træer, buske og meget andet i haven.

Stik fra begyndelsen af 1800-tallet, der viser en af de kanaler, som Johan von Bülow fik udgravet.

Alt tyder på, at kærligheden mellem Johan og Else Marie var oprigtig og dyb. Johan Bülow nød at være væk fra intrigerne i København og førte dagbøger, hvor han bl.a. i 1796 skrev:

»O Hofmand! Hvad har du? Jeg maa kun beklage dig. Dit Liw kun Byrde er; du dette ei kan nægte.« Og han fortsatte:

»Plantede og arbeidede selw som sædwanlig med Iwer og Lyst - hwilket lykkeligt Liw mod det at lewe i et Forgemak!«

Efter i 20 år at have prøvet intrigerne ved hoffet og overværet Struensees henrettelse nød han landlivet. Som en anden topchef var han sprunget af stresskarrieren og skrev i dagbogen: »Jeg waagner glad og froe; nu munter, frisk og wel.«

Som ung havde Johan von Bülow oplevet intrigerne på slottet, da Struensee og dronning Charlotte Amalie havde en affære. Med sig til Sanderumgaard tog han bl.a. dette etui med Struensees portræt.

Bülow havde ikke selv store indtægter, og pengene til omskabelse af haven, store gaver til humanitære og videnskabelige formål og udgifter til mange gæster kom fra Else Marie Hoppes kasse. Blandt gæsterne på Sanderumgaard var forfatteren Frederik Paludan-Müller, præsten og salmedigteren B.S. Ingemann, digteren Adam Oehlenschläger, maleren C.W. Eckersberg og filosoffen F.C. Sibbern. Stedet var som skabt til meditation, fordybelse og spekulationer over livet og døden. I havens pavilloner kunne man slappe af, og man kunne i Eremithytten meditere over tidens gang og døden. Til en af pavillionerne lavede Bertel Thorvaldsen et par smukke relieffer med motiver fra den klassiske mytologiske verden, og de kan nu ses inde i pavillionen.

Den store tragedie

Midt i denne aktivitet blev parret ramt af den tragedie, at deres unge datter døde som syvårig. I haven fik de lavet en mindeskulptur, der figurerer på en række af Eckersbergs malerier. Johan Bülow blev forsonet med Frederik VI i 1822 og modtog derefter en række ærestitler. Han døde i 1828 og blev begravet i den nærliggende kirke, og kort før døden bestemte han, at spaden skulle ligge oven på kisten til begravelsen i stedet for hans kongelige ordener.

Else Marie Hoppe besluttede sig for at sælge Sanderumgaard og flytte til København. Hun døde i 1834 og blev begravet på Assistens Kirkegård i København. Parret fik aldrig andre børn end den lille pige, der døde. Mindeskulpturen for hende findes ikke mere i haven, men hvor den er blevet af, ved ingen.

Vind-familien køber Sanderumgaard

Sanderumgaard blev i 1828 købt af Erik Vinds tipoldefar, og derefter henlå haven ubrugt i mange år. Først i 1990erne besluttede Erik Vinds far at gøre noget ved haven og med hjælp fra Realdania lykkedes det i 2010 at åbne op for en genskabt have med to oprindelige pavilloner bevaret.

Grundlaget for, at man kunne genskabe den oprindelige have, var, at Eckersberg havde malet ti malerier af haven, som ganske nøjagtigt gengiver haven, pavillioner og folk, der arbejder med haveredskaber. Disse malerier hænger nu i Erik og Susanne Vinds hovedstue på Sanderumgaard.

Nutidens have og landbrug

Realdania tog i 2005 initiativ til en kampagne for bevaring og fornyelse af historiske haver i Danmark. Forud for kampagnen støttede Realdania et renoveringsprojekt i Ledreborg Slotspark som eksempel på, hvordan man kan bevare og nytænke kulturarven. Der blev udvalgt ni historiske haver, som Realdania støttede, og alle er nu åbnet for offentligheden. Sanderumgaard blev åbnet i 2010.

Pavillon fra haven, som er bevaret. Indeni ser man Bertel Thorvaldsens relieffer, som Thorvaldsen lavede specielt til haven.

Erik og Susanne Vinds have klarer sig økonomisk ved entrébilletter og af landbrug – ikke mindst kartofler. De mange blomster, havestier, bede, kanalsystemer og søer samt stråtækte pavilloner og urtehaver kræver mandskabskrævende pasning. Erik og Susanne Vind har heldigvis en styrke af frivillige, der hjælper dem med opgaverne.

Erik Vind er født på Sanderumgaard og er forhenværende marketingchef hos Sony, hvor han var med til at lancere kendte melodier som »Åh, abe!« og »P-Papegøjepladerne« i begyndelsen af 1990erne. Nu er han og Susanne i højere grad landmænd og haveejere, og et årligt marked får folk til at strømme til haven. Således var der 3500 besøgende i år.