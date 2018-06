Hygge eller gaming: Find den rette bærbare

Harddisk, ram og grafikkort.

Det kan være en jungle at finde rundt i, hvad en computer skal kunne og indeholde i forhold til dine behov.

Det kan Morten Skeldal, der er testredaktør hos Komputer For Alle, hjælpe med at gøre dig klogere på.

Behov er forskellige, og derfor er det vigtigt at finde ud af, hvad du skal bruge din computer til.

»Når de fleste køber en ny computer, vil de gerne have, at den både er hurtig, let og billig. Det er bare ikke muligt at finde computere, der har alle tre egenskaber. Du kan maksimalt få to af delene i samme computer,« siger Morten Skeldal.

Her fortæller han, hvad du skal kigge efter, hvis du er ude efter henholdsvis en studiecomputer, hjemmecomputer eller en gamingcomputer.

1) Studiecomputeren

Skal du bruge en computer, som du skal transportere til og fra studiet eller arbejdet hver dag, kan det være en god idé at vælge en let computer, der vejer under to kilo.

Typisk behøver computeren heller ikke indeholde store tunge programmer, hvilket betyder, at du ikke behøver en stor computerhukommelse (ram).

»Ofte er otte gigabyte ram helt fint til de fleste studiecomputere,« siger Morten Skeldal.

Vil du gerne bruge lidt ekstra penge på at gøre computeren hurtigere, kan du gå efter en SSD-harddisk, der gør opstart og afvikling af programmer hurtigere, fortæller han.

2) Hverdags-hjemmecomputeren

Har du til gengæld brug for en computer, som primært skal stå derhjemme, så er der andre kriterier, du bør gå efter.

»Så ville jeg prioritere det at have en større skærm, da det kan være rart at have en skærm på 17 tommer, i stedet for de 15 tommer der er standard,« siger Morten Skeldal.

Også højttalerne kan man overveje at opgradere, da standardhøjttalere på en bærbar typisk ikke er af god kvalitet, lyder det fra Morten Skeldal.

»Hvis pc-producenten har lavet en aftale med et firma som Harman Kardon eller B&O, så kan man typisk være sikker på, at det er bedre højttalere,« siger han.

Faktisk behøver en hjemmecomputer ikke så mange flere ram end studiecomputeren.

Men har du behov for blandt andet at redigere video eller billeder, så bør du vælge en computer med 16 gigabyte ram.

3) Gamingcomputeren

Selv om de bedste gamingcomputere er stationære, så kan du alligevel få gode bærbare computere til gaming. Det handler bare om, at computeren indeholder et ordentligt grafikkort, fortæller Morten Skeldal.

»Grafikkortet er det altafgørende. Spiller du eksempelvis skydespil, der har behov for at beregne en masse 3D-billeder på skærmen, så skal man bruge et godt grafikkort,« siger han.

Du bør derfor kigge efter, om computeren har grafikkort af mærkerne Nvidia og AMD, da det er kendte og gode mærker inden for grafikkort.

»Står der til gengæld Intel, betyder det, at det er det samme firma, som også har produceret processoren, og så er den typisk ikke beregnet til så meget andet end at køre 2D-ting på skærmen.«

Du kan få gamingcomputere til en startpris omkring 7000 kroner, men vil du have rigtig god kvalitet, så kan prisen ryge op omkring 20.000 kroner.

/ritzau fokus/