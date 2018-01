Hvid Januar

Læs bagsiden af shampooflasken og cremetuben rigtigt: Det er ikke parabenerne, du skal holde øje med

Parabener er både elsket og udskældt. De er nemlig effektive til at konservere kosmetik, men mistænkes for at være hormonforstyrrende. Fordi vi var så bekymrede over parabener af enhver art, har vi fået et nyt og endnu værre stof i flaskerne.