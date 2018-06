Jeg ville gøre hvad som helst for at undgå at sige de ord, jeg havde undgået det meste af mit liv: hej. Jeg kan ikke svømme

Op mod en tredjedel af alle voksne danskere kan ikke svømme. For et år siden var Sarah Skarum en af dem. Her er hendes historie om, hvordan man kan gå fra at græde ved tanken om vand til at kunne svømme.