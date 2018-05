Zorniger: Ti år uden titler føles som 100 i Brøndby

København. Brøndby kunne torsdag hæve et trofæ for første gang i ti år med en 3-1-sejr over Silkeborg i pokalfinalen.

Trofæet har kæmpe betydning for alle i og omkring klubben, mener træner Alexander Zorniger. Han kom til Brøndby for to år siden, da klubben var i knæ.

- Lige nu betyder pokaltitlen alt.

- Denne klub har ikke vundet noget i ti år. Med den historie og kvalitet, der er i Brøndby, så føles det som 100 år, siger Zorniger.

- Selv om jeg kun har været i klubben i kort tid, så er det umuligt ikke at føle det, men det er ikke noget, der har påvirket mig. Jeg er ikke ansvarlig for hele den periode, siger han.

Tyskeren mener, at pokaltitlen er kommet, fordi der er truffet rigtige beslutninger i Brøndby, og det skal alle i klubben blive ved med, hvis succesen skal vare ved.

På mandag gælder det FC Midtjylland, som er Brøndbys eneste trussel i kampen om superligaguld.

- Den her pokal betyder ikke, at vi bare kommer til at vinde flere titler.

- Der er så meget rum til forbedring, så vi kan ikke læne os tilbage og fejre.

- Vores mål er at vinde to titler, og bagefter kan vi evaluere på, hvordan det er gået. Det skal alle afdelinger i Brøndby. Med hygge vinder man ikke titler, siger Zorniger.

Selv om tyskeren er en krævende træner, og der venter en FCM-kamp på mandag, så får spillerne lov til at fejre den titel, de har ventet så længe på i Brøndby.

- Jeg har sagt til spillerne, at vi fejrer det i dag - inden for grænserne. Man kan også fejre uden alkohol.

- Vejen hertil har været så lang, og så skal det også fejres. Vi kan ikke fejre en pokalsejr efter sæsonen, siger Zorniger.

Selve præstationen mod Silkeborg havde nogle skønhedspletter. Midtjyderne kom foran med 1-0, inden Brøndby slog tilbage med to hurtige mål ved Benedikt Röcker og Kamil Wilczek. I overtiden cementerede Wilczek sejren.

- I en finale handler det kun om at vinde.

- Præstationen var ikke den bedste. Vi udnyttede ikke vores chancer, og Teemu Pukki havde vel to-tre stykker, han normalt scorer på.

- Selv om vi lavede fejl, så var vi alligevel det bedste hold, mener Zorniger.

- På vejen til finalen har vi slået Sønderjyske, FC København og FC Midtjylland ud, så den her titel er fuld fortjent, slår han fast.

/ritzau/