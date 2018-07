Zorniger: Sidste sæsons skuffelse sidder dybt i mig

De ærgrer sig stadig i Brøndby, selv om der snart er gået to måneder, siden den islandske Horsens-angriber Kjartan Finnbogason sparkede bolden i mål til 2-2 mod holdet fra den københavnske Vestegn.

Dermed sendte de mere eller mindre det danske mesterskab i hænderne på FC Midtjylland, der også endte med at vinde det.

Skuffelsen sidder stadig dybt i holdets tyske træner, Alexander Zorniger, siger han i et interview med BT.

- Det vil være en kæmpe skuffelse, der forfølger mig resten af mit fodboldliv, siger han til avisen.

Brøndby-træneren har siden den aften i Horsens prøvet at finde ud af, hvad der var årsag til, at man smed det mesterskab, der blot et par uger før virkede til at være så godt som sikret.

»Jeg vil ikke sige, hvad mine konklusioner er, men spillerne ved det. Men jeg vil sige, at vi i de sidste fire-fem kampe havde en indstilling, der sagde "lad os gøre dette færdigt", hvor vi i stedet burde have tænkt 'lad os fortsætte, som vi hele tiden har gjort',« siger Zorniger til BT.

Det er to uger siden, at Brøndby-spillerne kom tilbage fra ferie. Holdet har ofte trænet to gange dagligt lige siden. Men trods en del kontakt med spillerne, har Zorniger stadig svært ved at vurdere, hvor dybt skuffelsen sidder i dem.

»Der vil komme øjeblikke i den nye sæson, hvor vi finder ud af, hvor hårdt ramte spillerne egentlig er. For man kan ikke på forhånd sige, om en skuffelse er bearbejdet hos spillerne. Eller hos os trænere for den sags skyld.«

»Lige nu analyserer vi og leder efter en måde at komme videre på,« siger Alexander Zorniger til BT.

Vejen videre starter mandag aften for Brøndby. Her indleder holdet den nye Superligasæson på udebane mod Randers. Kampen fløjtes i gang 20.15.

/ritzau/