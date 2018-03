Zlatan savner de svenske farver og overvejer retur før VM

Stockholm. Manchester United-angriberen Zlatan Ibrahimovic åbner døren for, at han kan deltage ved det kommende VM i Rusland for Sverige.

Den store angriber har scoret 62 mål i 116 for de gule og blå. Det har ingen før præsteret.

- Vi må se, det er et svært spørgsmål. Jeg vil føle, at jeg kan præstere og tilføre noget. Jeg vil ikke bare møde op, fordi jeg er et navn. Døren er ikke lukket for noget, siger han ifølge Reuters.

Den 36-årige svensker siger, at han savner at repræsentere de svenske farver.

- Jeg savner landsholdet. Når man har spillet for landsholdet i 20 år, og man ikke er der mere, og man kan se holdet spille videre, så er det hårdt.

Zlatan Ibrahimovic kæmper for at komme i form, efter at han i april sidste år fik en slem skade.

- Det er generelt hårdt, når man tænker på, at jeg er skadet og ikke spiller. Jeg vil spille - sådan er det både med klubholdet og landsholdet. Landsholdet har gjort det godt, siger angriberen.

Sverige kvalificerede sig da også til VM uden Ibrahimovics hjælp. I playoffkampene mod Italien blev det til en samlet sejr, efter at blandt andre Holland var blevet sat til vægs i kvalifikationens gruppe A.

Zlatan Ibrahimovic sagde ellers farvel til Sveriges landshold efter EM i 2016.

Han forventer ikke, at det bliver et problem at vende tilbage, hvis han selv ønsker det.

- Jeg tror ikke, at nogen behøver at ringe til nogen. Hvis jeg ønsker at være der, så er jeg der, sådan er det. Når jeg igen kan gøre det, jeg ønsker, kan jeg tænke over det, siger svenskeren.

/ritzau/