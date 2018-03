Zlatan Ibrahimovic stopper omgående i Manchester United

Fodboldklubben Manchester United bekræfter torsdag på sin hjemmeside, at kontrakten med stjerneangriberen Zlatan Ibrahimovic er blevet ophævet med omgående virkning.

Den 36-årige svensker har de seneste måneder ikke kunnet få spilletid under manager José Mourinho, efter at Zlatan Ibrahimovic vendte tilbage oven på en alvorlig skade.

José Mourinho havde på forhånd antydet, at svenskeren ikke ville få kontrakten forlænget, når den stod til at udløbe til sommer, og nu er parterne altså blevet enige om at stoppe samarbejdet før tid.

Zlatan Ibrahimovic, der har haft en yderst succesfuld karriere i europæiske storklubber, er ifølge medieberetninger på vej til den amerikanske MLS-liga.

LA Galaxy ventes fredag at blive offentliggjort som hans næste og måske sidste destination i en lang klubkarriere.

Zlatan Ibrahimovic har de seneste måneder stået i en for ham ganske uvant situation; han har haft svært ved at spille sig på holdet i sin klub.

Svenskeren har ellers haft en klubkarriere, der har været svær at matche.

I 2001 forlod han Malmö FF og tog til hollandske Ajax.

Siden fortsatte Zlatan Ibrahimovic sin mål- og titeljagt i Juventus, Inter, FC Barcelona, AC Milan og Paris Saint-Germain.

I sommeren 2016 blev han hentet til Manchester United, hvor han indledte med en fremragende sæson.

Den sluttede desværre før tid for angriberen, da han i april sidste år blev alvorligt knæskadet i en Europa League-kamp mod Anderlecht.

I august valgte United alligevel at tegne kontrakt med Zlatan Ibrahimovic for denne sæson.

Han gjorde comeback i november, men har siden kun scoret et enkelt mål. Ganske usædvanligt for spilleren, der har lavet over 400 mål på klubplan i karrieren.

Zlatan Ibrahimovic har på banen i alt vundet 13 nationale mesterskaber.

Hans to mesterskaber fra tiden i Juventus tæller dog ikke i de officielle statistikker, da klubben blev frataget mesterskaberne for sin rolle i den store Calciopoli-skandale i italiensk fodbold.

Champions League er det eneste store trofæ på klubplan, som er gået Zlatan Ibrahimovic' næse forbi, selv om han har optrådt i et imponerende antal store klubber.

På landsholdsplan scorede han 62 mål i 116 landskampe for Sverige.

Han stoppede på landsholdet efter EM i 2016, men luftede for nylig muligheden for måske at gøre comeback ved VM i Rusland til sommer.

/ritzau/

/ritzau/