Zlatan Ibrahimovic holder døren åben for Malmö-retur

Den svenske superstjerne Zlatan Ibrahimovic optræder aktuelt med stor succes i den nordamerikanske Major League Soccer (MLS), men hans fremtid kan tilhøre hjerteklubben Malmö FF.

I et Instagram-interview med den svenske journalist Calle Schulman fortæller Ibrahimovic, at Malmö har givet ham et tilbud om at vende hjem. Det tilbud er han ikke afvisende over for.

»Jeg har fået buddet. De sagde, at jeg skulle komme hjem og afslutte karrieren der. Jeg lukker ingen døre, og der er jo et trofæ, jeg mangler,« siger Ibrahimovic med henvisning til det svenske mesterskabstrofæ.

Han slår samtidig fast, at det kun er Malmö FF, som er aktuel for ham, hvis han vender hjem til Sverige, mens han stadigvæk er aktiv.

Den 36-årige angriber blev i sommeren 2001 solgt fra Malmö til Ajax.

Siden har han været i en lang række af Europas største klubber: Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain og Manchester United.

I marts 2018 skiftede han til Los Angeles Galaxy. Her har han scoret 17 mål i 22 ligakampe.

/ritzau/