Zlatan åbner dør for landsholdscomeback på pressemøde

Los Angeles. Zlatan Ibrahimovic åbnede døren på klem for et landsholdscomeback, da han fredag holdt sit første pressemøde i sin nye klub, Los Angeles Galaxy.

På mødet afviste den 36-årige svensker først at svare på spørgsmål om emnet. Men direkte adspurgt om, hvad han ville svare, hvis landstræner Janne Andersson strakte hånden ud, svarede Ibrahimovic:

- Jeg er meget stolt over at være svensk. Jeg er det nye Sverige. Jeg har sat Sverige på kortet. Folk ved, hvad Sverige er takket være mig.

- Hvis han har brug for mig, og jeg ved, jeg kan gøre det, jeg vil gøre, og hvis jeg er 100 procent ... døren er åben, siger Zlatan på pressemødet.

Ibrahimovic, der har vundet adskillige trofæer med en lang række af Europas bedste fodboldhold, mener, at Janne Anderssons hold ikke har opnået noget endnu.

- Han har formået at få holdet med til VM. De siger, det er godt. For mig er det godt, når man vinder VM, og det er ikke begyndt endnu, siger Zlatan.

- At være med til VM er en selvfølgelighed i mit hoved. Det er der, det sjove begynder. Det er nu, den store scene begynder. Alt indtil nu har været opvarmning.

Zlatan Ibrahimovic benyttede også fredagens pressemøde til at afsløre, at han egentlig havde planlagt at komme til Los Angeles Galaxy, inden han skrev under med Manchester United for to år siden.

- Skæbnen var, at det skulle ske. Det var bare et spørgsmål om tid. Nu er jeg endelig her, og jeg er glad og ser frem til at spille, siger han.

Den svenske stjerne mener, at Galaxys fans ikke bør bekymre sig over, at han kommer til klubben som 36-årig.

- Jeg føler mig ung. Jeg føler mig som Benjamin Button. Jeg blev født gammel og kommer til at dø ung. Det garanterer jeg, så I skal ikke bekymre jer om min alder.

/ritzau/TT