Zidane om Ronaldos drømmemål: Vi er heldige at have ham

Torino. Real Madrid-træner Zinedine Zidane så nærmest rystet ud, da Cristiano Ronaldo med et imponerende saksesparksmål bragte den spanske storklub foran med 2-0 på udebane mod Juventus i Champions League-kvartfinalen.

Og den franske træner, der selv var en verdensstjerne som aktiv, kan kun lette på hatten for Ronaldos præstation i kampen, der endte med en overbevisende Real-sejr på 3-0.

- Tænk, at det er os i Real Madrid, der er så heldige at have en spiller som ham, siger Zinedine Zidane i et interview med tv-stationen 3+.

Ronaldo havde et lidt stille efterår, men er nærmest gået målamok efter årsskiftet.

Hans to scoringer i Torino understregede, at portugiseren lige nu er helt på toppen igen.

- Jeg er ikke overrasket. Cristiano Ronaldo er en meget ambitiøs spiller. Han er aldrig tilfreds og vil altid have mere.

Marcelo sørgede for det sidste mål i 3-0-sejren, der sendte Real Madrid meget tæt på semifinalen.

- At vinde 3-0 mod et godt Juventus-hold - det er vi meget stolte over. Men det er ikke slut endnu. Der stadig en returkamp. Men lige nu vil vi glæde os over det resultat, vi har skabt her i Torino, siger Zinedine Zidane.

De to hold mødes igen i returkampen i Madrid på onsdag i næste uge.

