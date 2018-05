Zidane forlader Real efter Champions League-hattrick

Madrid. Zinedine Zidane stopper som cheftræner i fodboldklubben Real Madrid, der i sidste uge vandt Champions League for tredje år i træk.

Det blev meget overraskende et faktum torsdag. Real Madrid indkaldte med kort varsel til et pressemøde klokken 13, hvor beslutningen blev meldt ud.

Zinedine Zidane forlængede tidligere i år ellers sin kontrakt til 2020.

Den 45-årige franskmand har været storklubbens cheftræner i knap to et halvt år, og han har opnået meget stor succes.

Lunten er dog kort i Real Madrid, der tidligere har fyret trænere kort efter store triumfer.

Så sent som i dette forår var Zinedine Zidane under stort pres, fordi Real Madrid klarede sig dårligt i den spanske liga.

Klubben sluttede sæsonen som nummer tre, men sæsonen som helhed blev reddet af Champions League-triumfen.

Zinedine Zidane har haft tilknytning til Real Madrid i mange år.

I 2001 skiftede han som spiller til klubben fra italienske Juventus, og han vandt Champions League i 2002 og det spanske mesterskab året efter med klubben.

I 2006 stoppede Zinedine Zidane i Real Madrid, og samtidig indstillede han karrieren.

Fire år senere blev han igen tilknyttet klubben som rådgiver, og senere var han assistenttræner.

Efter halvandet år som træner for Real Madrids B-hold blev Zidane i januar 2016 forfremmet til cheftræner for klubbens bedste mandskab, da Rafael Benitez blev fyret.

Det må siges at have været en succes. På to et halvt år har Zinedine Zidane ført Real Madrid til tre Champions League-sejre, senest lørdag i sidste uge hvor holdet vandt 3-1 over Liverpool i finalen i Kijev.

Sidste år vandt Real Madrid desuden det spanske mesterskab, og klubben vandt VM for klubhold i både 2016 og 2017.

Som aktiv vandt Zinedine Zidane VM i 1998 og EM i 2000 med Frankrig.

