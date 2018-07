Zanka: Jeg blev nødt til at lave straffe

Nisjnij Novgorod. Det var næsten den perfekte forbrydelse, da forsvarsspilleren Mathias "Zanka" Jørgensen med fem minutter tilbage af den forlængede spilletid i VM-ottendedelsfinalen mod Kroatien begik straffespark.

Ante Rebic havde frit mål og kunne have bragt Kroatien foran med 2-1, da "Zanka" sparkede ham ned. Danskeren så ikke anden mulighed end at begå straffespark, så Kasper Schmeichel kunne give Danmark en livline.

Det efterfølgende straffespark blev brændt, og Danmark fik i stedet for muligheden for at gå videre efter straffesparkskonkurrence. Det lykkedes dog ikke.

- Vi tabte bolden på midten, og så havde de Luka Modric, som kan lægge sådan en aflevering i blinde (i dybden til Ante Rebic, red.).

- Jeg besluttede mig for at tro på det så lang tid som muligt, for jeg vidste, at Kasper (Schmeichel, red.) ville gøre det svært for ham.

- Da han så tog trækket uden om Schmeichel, så jeg ikke rigtig nogen anden chance end simpelthen bare at få det til at ligne så meget som muligt, at jeg gik efter bolden, og så måtte jeg tage ham ud og give vores verdensklassekeeper en chance for at være helt, siger forsvarsspilleren.

Straffesparket var korrekt dømt, mener "Zanka", som fik en advarsel for at fratage en ellers sikker kroatisk scoring.

- Det føles ikke som om, at jeg ramte bolden i situationen. Der var ikke andet at gøre. Enten måtte han sparke den ind, eller også måtte jeg tage ham ud, siger han.

Forsvarsspilleren var også i en hovedrolle i kampens første minut, hvor han bragte Danmark foran med 1-0 efter klumpspil i det kroatiske felt.

- Det var et langt indkast, som Thomas Delaney lige dæmpede, og så var det bare om at få sparket bolden ind, siger målscoreren.

/ritzau/