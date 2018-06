Zanka, Braithwaite og Cornelius får chancen mod Frankrig

Moskva. Landstræner Åge Hareide har tre nye spillere i startopstillingen til VM-skæbnekampen mod Frankrig sammenlignet med den opstilling, landstræneren startede med i torsdags mod Australien.

Hareides ændringer får betydning for alle tre kæder på det danske hold.

I forsvaret går Mathias "Zanka" Jørgensen ind i centerforsvaret og bliver makker med Simon Kjær, hvilket skubber Andreas Christensen op på den defensive midtbane på bekostning af Lasse Schöne, der ryger på bænken.

Åge Hareide ville have testet Andreas Christensen af på den defensive midtbane, da Danmark i marts mødte Panama og Chile, men Chelsea-spilleren missede kampene på grund af en skade, og eksperimentet blev derfor afblæst.

På forhånd var det givet, at Hareide skulle erstatte karantæneramte Yussuf Poulsen på pladsen som højre angriber mod Frankrig.

I stedet blive det Martin Braithwaite, som med sin fart skal forsøge at bringe Frankrigs forsvar i ubalance.

På den modsatte kant har Pione Sisto fået genvalg. Sammen med Braithwaite skal Sisto forsøge at fodre Andreas Cornelius med gode afleveringer.

Den fysisk stærke Atalanta-angriber leverede et godt indhop mod Australien, og mod Frankrig overtager han pladsen som spidsangriber fra Nicolai Jørgensen.

På Luzhniki Stadium i Moskva Danmark stiller op med følgende 11 spillere i startopstillingen (4-3-3):

Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Mathias "Zanka" Jørgensen, Jens Stryger Larsen - Andreas Christensen, Thomas Delaney, Christian Eriksen - Martin Braithwaite, Andreas Cornelius, Pione Sisto.

Også Frankrigs landstræner, Didier Deschamps, har roteret på sit hold. Han sparer blandt andre anfører og målmand Hugo Lloris, midtbaneprofilen Paul Pogba og stjerneskuddet Kylian Mbappé.

Frankrigs holdopstilling ser således ud (4-2-3-1):

Steve Mandanda - Djibril Sidibé, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernández - N'Golo Kanté, Steven N'Zonzi - Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Thomas Lemar - Olivier Giroud.

Danmarks spillere går på banen med visheden om, at et point vil være nok til at avancere til VM-ottendedelsfinalen som nummer to i gruppen, mens en sejr udløser en førsteplads.

Et dansk nederlag kan også sende Danmark videre, hvis Peru samtidig opnår point mod Australien. Frankrig er uanset tirsdagens resultater i gruppen sikker på at gå videre.

Danmark - Frankrig begynder klokken 16 dansk tid.

/ritzau/