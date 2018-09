Yaya Touré tager tilbage til græsk klub

Yaya Touré er efterhånden i sin professionelle fodboldkarrieres efterår.

Den 35-årige ivorianer sagde før sommerferien farvel i Manchester City efter otte år i klubben, men inden Touré lægger støvlerne på hylden, tager han en ekstra tørn i Grækenland.

Søndag blev han således præsenteret som ny spiller i Olympiakos, hvor han tidligere har spillet en enkelt sæson fra 2005 til 2006.

- Det er en ære at være tilbage i Olympiakos. Da jeg forlod klubben i 2006, sagde jeg, at jeg ville komme tilbage, og jeg er glad for at kunne holde mit ord.

- Jeg havde tilbud fra mange klubber i Europa, Asien og USA. I sidste ende tog jeg beslutningen ud fra det specielle forhold, jeg har med denne fantastiske klub.

- Jeg er lige så sulten efter succes, som da jeg kom hertil for mange år siden, og jeg kan ikke vente med at hjælpe klubben med at vinde de trofæer, som de fantastiske Olympiakos-fans fortjener, siger Touré på sin egen hjemmeside.

Midtbanespilleren nåede at spille 316 kampe og score 79 mål for Manchester City.

Før tiden i det engelske spillede Touré tre år i Barcelona.

Han har blandt andet tre Premier League-titler, to FA Cup-sejre, to La Liga-mesterskaber og en enkelt Champions League-triumf på cv'et.

