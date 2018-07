Wozniacki skal bryde sin forbandelse ved Wimbledon

Hvis Caroline Wozniacki vinder sine næste to kampe ved Wimbledon - begyndende med onsdagens mod russiske Ekaterina Makarova - står den danske tennisspiller over for en udfordring, som hun endnu ikke har klaret.

Aldrig er Wozniacki kommet forbi ottendedelsfinalen i den britiske grand slam-turnering på græs. Seks gange er det kikset i ottendedelsfinalen. Senest sidste år.

Men i år bryder hun forbandelsen. Det vurderer tennisekspert Michael Mortensen, som tidligere har trænet den tidligere danske verdensetter.

»Hun er kommet op i hovedet igen på sine kolleger. Der er respekt omkring hendes spil og hendes personlighed på banen, og det gør, at hun er klædt rigtig godt på til årets Wimbledon.«

»Hvis hun fortsætter de takter på græs, som vi har set de seneste dage, så kommer hun rigtig langt i turneringen.«

»Ottendedelsfinalen bliver ikke endestationen for Wozniacki denne gang. Det er jeg overbevist om,« siger Michael Mortensen.

Wozniacki kommer til Wimbledon med en frisk turneringssejr i Eastbourne på græs i bagagen. Men på det berømte græs på Wimbledon-anlægget har det haltet.

Faktisk er Wimbledon den af de fire grand slam-turneringer, hvor hun har klaret det dårligst.

Australian Open vandt hun i år. Ved French Open er kvartfinalen Wozniackis bedste resultat, mens hun to gange har været i finalen ved US Open.

Efter at have slået Varvara Lepchenko fra USA sikkert i første runde fortalte Wozniacki begejstret om at spille på græs.

»Jeg elsker at spille på græs. Det er fantastisk. Det er mit favoritunderlag,« sagde Wozniacki mandag.

Ifølge Michael Mortensen er det en logisk udmelding.

»Hun elsker faktisk at spille på græs. Hun synes, det er inspirerende, og hun føler sig godt tilpas på græs,« siger han.

Wozniacki kan se frem til at spille på nogenlunde samme tidspunkt som mandag, når hun onsdag skal spille sin kamp i anden runde.

Danskeren, der er andenseedet i turneringen, skal spille kamp nummer to på bane 1.

Programmet på denne bane begynder klokken 14 dansk tid med opgøret mellem Venus Williams og Alexandra Dulgheru.

Et godt bud er, at Wozniacki derfor skal i kamp omkring klokken 15.30 eller 16.

Wozniacki indledte turneringen på Centre Court, men onsdag er den største arena forbeholdt stjerner som Roger Federer, Serena Williams og Victoria Azarenka.

Wozniacki fører 7-1 i indbyrdes kampe mod Makarova. Russeren vandt dog det seneste opgør ved sidste års US Open.

/ritzau/