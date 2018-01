Wozniacki-rival tager plads i kvartfinalen i Melbourne

Melbourne. Verdensetteren Simona Halep er videre til kvartfinalerne i Australian Open.

Den 26-årige rumæner bookede mandag en plads videre i turneringen med en sejr over japanske Naomi Osaka på 6-3, 6-2.

Osaka indledte ellers stærkt med et servegennembrud, men det lykkedes ikke for alvor for japaneren at ryste Halep.

Rumæneren vandt de fire næste partier, og så var Osaka mere eller mindre sat på plads.

Med sejren fik Simona Halep rejst sig fra forskrækkelsen i tredje runde, hvor hun var i overhængende fare for at ryge tidligt ud af årets første grand slam-turnering.

Halep overlevede tre matchbolde mod amerikaneren Lauren Davis, inden hun efter næsten fire timer vandt kampen.

I kvartfinalen skal Halep op imod enten Barbora Strycova eller Karolína Plísková - begge fra Tjekkiet.

Halep indtager i øjeblikket førstepladsen på verdensranglisten med Caroline Wozniacki lige bag sig. Det er seks år siden, at den 27-årige dansker toppede ranglisten.

Halep og Wozniacki er seedet til at nå finalen i Melbourne.

