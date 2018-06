Wozniacki møder italiener i første græskamp

Italienske Camila Giorgi bliver Caroline Wozniackis første modstander i denne sæson på græs.

Det står klart, efter at italieneren søndag besejrede rumænske Irina-Camelia Begu 6-2, 6-2 i første runde af WTA-turneringen i Eastbourne.

Caroline Wozniacki er seedet som nummer et i turneringen og træder først ind i anden runde, hvor Giogi altså venter.

Det bliver femte gang, de to spillere står over for hinanden. I de fire foregående møder har Wozniacki og Giorgi vundet to hver.

Det seneste møde fandt sted ved Wimbledon i 2015, hvor Wozniacki trak det længste strå.

Wozniacki har ikke været i aktion siden kampen mod Daria Kasatkina, der i ottendedelsfinalen i grand slam-turneringen French Open ekspederede danskeren ud tidligere på måneden.

Til gengæld har Wozniacki gode minder fra turneringen i Eastbourne. I 2009 vandt hun turneringen med en finalesejr over franske Virginie Razzano. Wozniacki nåede også finalen i 2017, hvor Karolína Plísková triumferede.

