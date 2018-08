Wozniacki-lejr var tæt på varmekollaps i åbningssejr

Piotr Wozniacki var en ovenud tilfreds far og træner efter Caroline Wozniackis åbningssejr i US Open.

I løbet af 1 time og 24 minutter vandt den andenseedede dansker med 6-3, 6-2 over Samantha Stosur, der vandt turneringen i 2011.

Efterfølgende var Piotr Wozniacki dog mest optaget af den ekstreme varme på Arthur Ashe Stadium. Den danske lejr sad i solsiden og led i den stride temperatur.

»Det var ekstremt varmt. Jeg tror ikke engang, at vi har oplevet det så varmt i Australien. Derfor var det en god indsats af Caroline.«

»Jeg tror, at de bør have taget på stadion. Anna (Carolines mor, red.) måtte gå ud, fordi hun var ved at kollapse. Jeg så, at hun var døsig, så jeg sagde, at hun skulle gå ud,« fortæller Piotr Wozniacki.

»Og nede på banen skal de løbe og koncentrere sig,« fortsætter han.

Han roste den danske indsats mod Stosur, hvis server til tider var svære at fange.

»Stosurs serv havde stor fart og power og meget spin, så det var helt vildt at få svært at få bolden tilbage, så at Caroline vandt 6-3, 6-2 er fantastisk,« siger Piotr Wozniacki.

