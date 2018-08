Wozniacki efter tungt exit: Det var ikke godt nok

Hun var selvsagt skuffet, men virkede mere afklaret end normalt efter et tidligt grand slam-nederlag.

Natten til fredag dansk tid tabte den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki med cifrene 4-6, 2-6 til ukraineren Lesia Tsurenko i anden runde i US Open, hvor hun ellers føler sig så godt tilpas.

- Tsurenko var smartere end mig. Hun spillede på den måde, som jeg skulle have spillet og miksede spillet godt op og fik mig til at lave fejl.

- Jeg gjorde mit bedste, men det var bare ikke godt nok i dag, siger Caroline Wozniacki på det efterfølgende pressemøde.

I vanlig stil efter et skuffende nederlag mødte hun hurtigt op til pressemødet, men satte alligevel 13 minutter af til at forklare nederlaget.

Det var ellers begyndt så godt med en dansk 3-1-føring i første sæt, men siden begyndte Wozniacki at begå et hav af fejl, og hun vandt blot tre af kampens sidste 14 partier.

- Jeg synes, at jeg startede godt i første sæt, og jeg prøvede at være aggressiv, men så begyndte hun at spille mere smart. Hun var god til at finde vinklerne.

- Jeg prøvede at ændre rytmen i kampen, men det virkede ikke. Hun gav mig ikke rigtig noget, siger andenseedede Caroline Wozniacki.

Hun har haft en dårlig optakt til turneringen, da skader har betydet, at hun blot har spillet halvanden kamp i tre planlagte turneringer på hardcourt op til US Open.

Men hun ville ikke bruge den minimale kamptræning som undskyldning bagefter.

- Jeg synes egentlig ikke, at jeg manglede timing. Jeg føler mere, at det var serven og mine returneringer, der ikke fungerede.

- Min optakt har selvfølgelig ikke været ideel, men jeg har trænet så godt i ugen op til turneringen, at jeg havde tro på det. Jeg føler, at jeg har gjort det rette under omstændighederne, vurderer Wozniacki.

I de næste måneder venter en række hardcourt-turneringer i Asien kulminerede med sæsonfinalen i Singapore, hvor danskeren er forsvarende mester.

Hun er dog endnu ikke sikker på at være blandt de otte deltagere i turneringen.

/ritzau/