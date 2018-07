Wimbledon-mester begynder titelforsvar med småproblemer

Den spanske tennisstjerne Garbiñe Muguruza åbnede tirsdag sit titelforsvar i Wimbledon med en sejr på 6-2, 7-5 over den britiske wildcardspiller Naomi Broady.

Muguruza rækker ud efter sin tredje Wimbledon-finale siden 2015.

Det år tabte hun finalen til Serena Williams, men sidste år vandt spanieren over Serena Williams' storesøster Venus Williams i finalen.

Foruden en Wimbledon-titel er Muguruza noteret for en triumf i French Open, så det var ganske ventet, at den dobbelte grand slam-vinder spillede sig videre til anden runde.

Muguruza er seedet treer i Wimbledon.

»Jeg er tilbage. Det er altid godt. Jeg tænker på at vinde og faktisk nyde denne gang endnu mere,« siger Muguruza i tv-interviewet efter sejren.

»Jeg er ret glad for min serv og for at kunne kontrollere mine følelser. At være tilbage i en grand slam er altid vanskeligt, så jeg er tilfreds med, hvordan jeg spillede,« siger spanieren.

Mandag spillede andenseedede Caroline Wozniacki sig også videre til anden runde.

Den tidligere danske verdensetter skal i aktion igen onsdag mod russeren Ekaterina Makarova.

/ritzau/