Williams-søstre har kurs mod tidligt møde i US Open

Tennissøstrene Serena Williams og Venus Williams har sat kursen mod et tidligt møde i US Open.

Mandag kæmpede de to amerikanere sig videre til anden runde i årets sidste grand slam-turnering, og klarer de den næste opgave, så står de over for hinanden i tredje runde.

Lillesøster Serena Williams slog natten til tirsdag dansk tid polske Magda Linette med 6-4 og 6-0.

Det var første gang i to år, at den snart 37-årige tennisstjerne var i aktion i US Open, efter at hun sidste år blev mor til en datter.

Forinden havde Venus Williams vist vejen med en hårdt tilkæmpet sejr over russeren Svetlana Kuznetsova i tre sæt. Den 38-årige amerikaner vandt 6-3, 7-5 og 6-3.

Venus Williams står i anden runde over for italienske Camila Giorgi, mens Serena Williams møder Carina Witthöft fra Tyskland.

De to amerikanske tennissøstre er seedet 16 og 17 i US Open, og de er begge favoritter til at vinde deres næste kamp.

Også den forsvarende mester Sloane Stephens er klar til anden runde. Den 25-årige amerikaner indledte titelforsvaret med en sejr på 6-1 og 7-5 over russeren Evgeniya Rodina.

Tredjeseedede Stephens står i næste runde over for Anhelina Kalinina fra Ukraine. Kalinina burde ikke volde Stephens de store problemer.

Tirsdag indleder Caroline Wozniacki US Open mod den tidligere mester, australieren Samantha Stosur. Opgøret i første runde spilles klokken 18 dansk tid på Arthur Ashe Stadium.

Finaleseedede Wozniacki er den højest rangerede spiller i kvinderækken, efter at verdensetteren Simona Halep mandag måtte forlade turneringen efter et choknederlag til Kaia Kanepi.

