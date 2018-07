William Kvist stopper på det danske landshold

Nisjnij Novgorod. Den danske midtbanespiller William Kvist stopper på landsholdet efter VM-nederlaget til Kroatien.

Det skriver han i et opslag på Facebook.

- VM 2018 blev det sidste for mig i landsholdstrøjen. Tak for mange gode år til spillere, trænere, ledere og fans. Har altid elsket at synge nationalmelodien med jer. Jeg gjorde mit bedste, skriver han.

William Kvist nåede 81 kampe i den danske landsholdstrøje. Han scorede to mål.

Den sidste kamp blev Danmarks første gruppeopgør ved VM-slutrunden, hvor Kvist brækkede et ribben og punkterede en lunge i 1-0-sejren over Peru.

Kvist vendte hjem til Danmark for at blive undersøgt, men tog retur til VM-lejren i Rusland. Han nåede dog ikke at komme i kamp igen efter sin tilbagekomst.

/ritzau/