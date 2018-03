Werder Bremen og Delaney skaber tryg afstand til bunden

Werder Bremen og Thomas Delaney har hele sæsonen kæmpet for at komme væk fra den nervepirrende bundstrid i Bundesligaen.

Og med en udesejr på 3-1 over Augsburg er Werder Bremen ved at have skabt et solidt hul ned til bundholdene.

Werder Bremen kom bedst fra start i lørdagens kamp mod Augsburg, da angriberen Ishak Belfodil efter nogle snedige træk scorede efter fem minutter.

Delaneys holdkammerat fra Algeriet scorede igen og fordoblede føringen fem minutter før pausen, da han i to omgange fik passeret Augsburg-keeper Marwin Hitz.

Augsburg-spilleren Rani Khedira fik reduceret til 1-2 på et hovedstød efter 63 minutter, men tættere på point kom hjemmeholdet ikke.

I stedet scorede Werder Bremen-angriberen Max Kruse og cementerede sejren med målet til 3-1 efter 82 minutter.

Med sejren har Werder Bremen 33 point efter 27 kampe og har nu hele otte point ned til Mainz, der er placeret på tredjesidstepladsen.

Mainz, som lørdag tabte 0-3 ude til Eintracht Frankfurt, står til at skulle spille playoffkampe om at undgå nedrykning.

Endnu værre ser det ud for Hamburger SV, som var foran 1-0, men endte med at tabe 1-2 hjemme til Hertha Berlin. HSV har blot 18 point efter 27 kampe og ligner en direkte nedrykker.

HSV-backen Douglas Santos bragte ellers hjemmeholdet foran 1-0 efter 25 minutter, men udeholdets Valentino Lazaro og Salomon Kalou vendte kampen på hovedet i anden halvleg.