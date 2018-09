Wales er inspireret af Alex Fergusons Manchester United

Aarhus. Danmarks fodboldlandshold står søndag over for Wales' ditto, og rent fodboldmæssigt venter der en hård opgave for Åge Hareide og co.

Anført af en velspillende Gareth Bale vandt Wales torsdag 4-1 over Irland i Nations League, og den walisiske succes tilskrives også landstræner Ryan Giggs, der har stået i spidsen for holdet siden januar.

Landstræneren har formået at få Wales til at ligne det succesfulde Manchester United-hold fra tiden under Alex Ferguson, lyder det fra Åge Hareide og Kasper Schmeichel.

- Wales gjorde det godt mod Irland både offensivt og defensivt. De har mange talentfulde spillere, og de spillede i et højt tempo. Det er som om, at Ryan Giggs har kopieret Alex Fergusons Manchester United-hold.

- Jeg så Manchester United meget, da jeg var norsk landstræner og skulle udtage Ole Gunnar Solskjær.

- Wales spiller med meget stor entusiasme offensivt. De spiller meget hurtigt mellem kæderne, og de sender mange spillere fremad. Det ligner United i deres bedste periode under Alex Ferguson.

- Selvfølgelig har Giggs på mange måder adopteret den stil, for han var i Manchester United i mange år, så det må være naturligt for ham at tillægge sig stilen, siger Åge Hareide.

Ryan Giggs spillede under Alex Ferguson i næsten hele sin seniorkarriere. Det var kun i 2013/14-sæsonen, sæsonen efter Fergusons pension, at Giggs spillede under en anden manager. Efter den sæson stoppede Giggs selv karrieren.

Målmand Kasper Schmeichel er via sin fars fortid i Manchester United også familiær med den succesfulde, offensive Ferguson-stil. Også Schmeichel ser ligheder mellem Wales og Manchester United.

- Hvis man ser på Wales' seneste kamp, kan det flair, som waliserne spillede med, ligne noget fra Giggs' United-tid.

- Ud fra de seneste kampe har han fået en god start som landstræner. Det er spændende at se, hvad det kan føre til, siger Kasper Schmeichel.

Real Madrid-spilleren Gareth Bale er walisernes største stjerne. Den målfarlige wing er dog ikke den eneste, som danskerne skal holde øje med, påpeger Schmeichel.

- Bale er en verdensklassespiller, men det vil være disrespektfuldt kun at fokusere på ham, for Wales har mange gode spillere. Men man ser altid frem til at møde de bedste spillere, og Bale er en af dem, siger Schmeichel.

Ifølge Åge Hareide skal den lynhurtige waliser dækkes sådan, at han ikke får gavn af sin skarpe venstre fod.

- Vi har været oppe mod store stjerner i næsten alle vores kampe ved VM, så vi skal nok finde en måde at håndtere Gareth Bale på.

- Vi skal bare ikke lade ham få bolden foran venstrefoden, som Irland tillod ham, for så får han det for nemt. Men vi kommer ikke til at mandsopdække ham, siger Åge Hareide.

Danmark-Wales begynder klokken 18.

/ritzau/