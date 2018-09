Wada ophæver udelukkelse af Rusada

Der er skred i bekæmpelsen af doping i Rusland.

Torsdag har Det Internationale Antidopingagentur, Wada, ophævet den næsten tre år lange udelukkelse af Ruslands Antidopingagentur, Rusada.

Ni ud af 12 bestyrelsesmedlemmer i Wada har på et møde på Seychellerne stemt for, at Rusada igen kan lukkes ind i varmen.

Beslutningen kan måske bane vejen for, at Det Internationale Atletikforbund, IAAF, også vil tage Rusland til nåde, efter at der frem mod OL i Rio i 2016 blev afsløret statsstøttet doping i Rusland.

/ritzau/