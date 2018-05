Vraget Boilesen: Fik ikke chancen for at vise mig frem

Nicolai Boilesen blev søndag skåret fra den VM-bruttotrup på 35 spillere, som landstræner Åge Hareide havde udtaget forud for sommerens slutrunde i Rusland.

FC København-backen blev ringet op af Hareide søndag for at få at vide, at han ikke var blandt de tilbageværende 27 navne, og det er han dybt skuffet over.

Især undrer Boilesen sig over slet ikke at få lov til at træne med landsholdet i Helsingør.

»Det eneste, jeg er lidt ærgerlig over, er den lidt mærkelige situation med, at jeg godt nok var udtaget til bruttotruppen, men slet ikke fik chancen for at træne med i lejren og vise mig frem for Åge.«

»For jeg synes egentlig, at jeg står ret skarpt lige nu, så det ærgrer mig,« siger Boilesen til bold.dk.

»Jeg er 26 år med masser af international erfaring og absolut i topform, så jeg føler bestemt godt, at jeg kunne have bidraget med noget i truppen. Men sådan er fodbold,« siger backen.

Han ønsker resten af truppen, hvor der skal sorteres yderligere fire spillere fra, held og lykke i Rusland.

»Jeg er sikker på, at de vil gøre det godt til VM, for der er masser af talent og potentiale i truppen. Så jeg håber på en rigtigt god slutrunde for Danmark,« siger Boilesen.

Han har spillet 17 landskampe i karrieren - senest testkampene mod Panama og Chile i marts.

