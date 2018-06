Voilà! Sådan går Danmark videre i eftermiddag

I eftermiddag går de danske spillere på banen til den sidste gruppekamp i Rusland, og de 90 minutter kan have flere udfald, der kan sikre en videre dansk VM-deltagelse.

Frankrigs sejr over Peru betyder nemlig, at de har seks point og dermed er videre ved VM. Nul point til Peru betyder, at de er ude, og da Danmark har fire point og Australien et enkelt med én gruppekamp tilbage, kan Åge Hareides tropper nøjes med uafgjort i den sidste kamp.

Vinder Danmark over Frankrig, er vi også sikkert videre - endda som nummer ét i puljen - og faktisk kan det danske landshold også slippe afsted med at tabe til franskmændene. Det vil stadig sende os videre ved verdensmesterskabet, så længe Australien ikke vinder over Peru.

Danmark kunne have spillet sig videre ved VM allerede torsdag aften, men det blev kun til 1-1 mod Australien efter en kamp, hvor VAR igen kom i spil. Christian Eriksen bragte ellers de rød-hvide foran tidligt i første halvleg, men efterfølgende blev der dømt straffespark til Australien ved hjælp af VAR. Australierne scorede, og det blev kampens sidste mål.

Ender Danmark og Australien med en lige målscore, så skal Fifas Fairplay-regler i brug. Som det ser ud nu, har Danmark fået fire gule kort, mens Australien har fået tre. Er antallet af strafpoint efter dagens kampe ens, bliver det afgjort ved lodtrækning, hvem der går videre.

Vinderen af Danmarks gruppe møder nummer to fra gruppe D i ottendedelsfinalen, mens det andet hold fra gruppe C, der går videre, skal spille mod gruppe Ds førsteplads.

Her har Kroatien sikret sig en plads videre, mens Nigeria, Island og Argentina alle har en - større eller mindre - chance for at gå videre.