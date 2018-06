VM-spillere tilfredse med fire point før Frankrig-kamp

Det danske landshold har sikret sig fire point i de to første VM-kampe mod Peru og Australien og mangler fortsat at møde Frankrig.

Christian Eriksen og holdkammeraterne er godt tilfredse med udbyttet, der foreløbig placerer Danmark på en andenpladsen lige bag Frankrig, der er sikret en plads i ottendedelsfinalerne.

»Vi havde alle håbet på seks, men fire point kan vi også være fint tilfredse med.«

»Vi vil ind og have et resultat mod Frankrig, og vi plejer at være bedst i de kampe, der gælder noget. Den her kamp gælder noget,« siger Eriksen efter 1-1-kampen mod Australien, hvor han scorede det danske mål.

Frankrig topper gruppe C med seks point foran Danmark med fire. Australien har et enkelt point, mens Peru har nul efter to nederlag. De to bedste hold går videre til knockoutfasen.

Hvis Peru i gruppens sidste spillerunde tager point fra Australien, så er Danmark klar til ottendedelsfinalerne selv med et nederlag til Frankrig.

»Havde man spurgt os før VM, om vi ville være tilfredse med fire point efter to kampe, så ville vi gerne have taget imod den,« siger anfører Simon Kjær.

»Vi havde ikke ønsket at stå i en situation, hvor vi skulle ud og slå Frankrig, og det er vi glade for, at vi ikke skal.«

Umiddelbart lader det danske spil dog foreløbig en del tilbage at ønske under slutrunden i Rusland.

»Der er mange ting, vi ikke kan være tilfredse med,« siger Simon Kjær.

»VM er ikke ligesom alt andet. Der er mange faktorer, der spiller ind. Det skal man huske at tage med. Vi arbejdede igen hårdt, men gav for meget initiativ væk, efter Australien fik udlignet.«

»Til VM er der forskel på tændingen, og spændingsniveauet er noget andet. Vi er bare mennesker. Men jeg synes, at vi spillede bedre mod Australien end mod Peru. Vi lærer hele tiden,« siger anføreren.

Den sidste gruppekamp mod Frankrig spilles på tirsdag i næste uge. Franskmændene åbnede VM med en sejr over Australien, og torsdag aften slog de Peru med 1-0.

/ritzau/