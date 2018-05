VM-spillere bevarer krigerindstilling trods 0-4-nedtur

Herning. Selv om Danmark tørner sammen med store ishockeynationer i tre kampe i træk ved VM i ishockey, er nederlag naturligvis ikke velset hos de danske spillere.

Lørdagens 0-4-nederlag til USA, hvor Danmark ikke udnyttede sine chancer, er noget, der skaber både bitterhed og frustration.

- Vi er alle sammen konkurrencemennesker. Vi går ikke derud og tænker, at nu tager vi det stille og roligt. Vi vil vinde hver eneste kamp, uanset hvad oddsene er.

- Så folk er bitre og frustrerede. Alt andet vil være forkert, siger backen Philip Larsen.

Han afviser, at det danske hold tog en mental slapper, fordi fredagens sejr over Tyskland havde fjernet det værste resultatpres.

- Det synes jeg bestemt ikke. Slet ikke. Du kan ikke tage krigerindstillingen væk fra nogen mennesker. Vi spillede for at vinde. Der er ikke noget at komme efter.

- Vi tror på, at vi har en chance i hver kamp. Og hvorfor skulle vi ikke have det? Ellers kunne vi lige så godt lade være med at spille.

- Vi ved, at vi er underdogs mod USA, Canada og Finland. Men det sker, at en underdog slår et større hold. Vi har det fint med at være underdogs, siger Philip Larsen.

Han ærgrer sig over de mange brændte chancer mod USA.

- Vi sætter dem jo bare ikke ind. Vi behøver ikke pakke tingene ind. Skal vi slå USA, så skal vi score på nogle af vores chancer.

- Da vi var fem mod tre, skulle den også helst sidde der. Verden er ikke gået under af det, men det er frustrerende, siger Philip Larsen.

Peter Regin, den danske kaptajn, fortæller, at fredagens sejr over tyskerne også havde sin pris.

- Det var en følelsesladet kamp mod Tyskland, og vi havde måske ikke den bedste nattesøvn, fordi adrenalinen pumpede til klokken fire i nat.

- Det skal ikke være nogen undskyldning. USA spillede også fredag. Og vi kom med selvtillid og begyndte godt.

- Men da USA først begyndte at spille på alle tangenter, så hang vi efter, erkender Peter Regin.

Han mener, at holdet kan spille bedre i den næste kamp mod Canada.

- Resultatet mod USA er i sig selv ikke nogen katastrofe. I nogle momenter gav vi for meget væk. Vi kunne godt have spillet bedre, end vi gjorde.

- Vi mødte et godt hold, som vi måske kan slå en ud af ti gange. Og det var ikke dagen i dag. Men nu må vi op på hesten igen og tage de gode ting med, siger Peter Regin.

Han hæfter sig ved, at danskerne i momenter spillede lige op med USA.

- Vi prøvede at skabe noget offensivt, og vi havde nogle gode chancer. Vi skal have elimineret de fejl, vi lavede, som gjorde, at USA kom i overtal imod os.

- Canada bliver om muligt en endnu sværere opgave. Vi må se, om vi kan skabe en lige kamp. Vi kommer ikke til at dominere i de her kampe.

- Vi kommer til at være underdogs, og vi skal hænge med så lang tid som muligt, siger Regin.

