VM-holdet føler opbakning trods undertal på tribunerne

De danske fans vil formentlig være i stort undertal ligesom mod Peru, når landsholdet torsdag møder Australien ved VM.

Målmand Kasper Schmeichel og Yussuf Poulsen har dog forståelse for, at der ikke dukker så mange danske fans op til kampene i Rusland.

»Det er svært at komme til Rusland. Min egen familie har også prøvet det, og der kan være komplikationer,« siger Yussuf Poulsen.

De to landsholdsspillere fremhæver billeder af danske fans, der lørdag fejrede 1-0-sejren over Peru hjemme i København.

»Hvis du har set scenerne hjemme fra Parken, så mærker vi en kæmpe støtte og opbakning,« siger Kasper Schmeichel, mens Yussuf Poulsen tilføjer:

»Vi mærker den støtte, der er, og hatten af for dem, der har fået lov og mulighed for at komme hertil.«

Mod Peru var stadion i Saransk næsten fyldt med peruanske fans, mens kun nogle få hundrede danskere var mødt frem.

Australske medier regner med, at 12.000 australske fans er rejst til Samara for at se opgøret mod Danmark. Det er dog ikke noget, der bekymrer Schmeichel.

»Vi har set, at nogle hold har stor opbakning herovre. Peru havde også mange med, men det gør ingen forskel for os.«

»Vi har alle prøvet at spille med få eller ingen fans på vores side i forskellige turneringer og ligaer, så det betyder ikke noget. Det er 11 mod 11 på banen,« siger målmanden.

Frankrig og Danmark topper gruppe C med tre point hver efter første spillerunde, mens Australien og Peru har nul point.

En dansk sejr torsdag over Australien vil bringe Danmark op på seks point, og så har kun Peru en teoretisk chance for at forpurre landsholdets avancement til knockoutfasen.

Perus teoretiske chance kan dog blive ødelagt efter Danmarks kamp mod Australien, hvis peruanerne taber eller får uafgjort mod Frankrig.

Torsdagens opgør mellem Australien og Danmark spilles klokken 14 dansk tid i Samara - en millionby 1000 kilometer sydøst for hovedstaden Moskva.

/ritzau/