VM-bolden kan blive målmændenes mareridt

En fodbold er et stykke legetøj til glæde for mænd og kvinder i alle aldre verden over. Men for gruppen af særligt dygtige fodboldspillere er bolden et arbejdsredskab og ikke bare en genstand, som skal trilles ind mellem to vasketøjsstolper i haven.

For de 736 VM-spillere i Rusland er det Telstar 18, som er deres daglige ven eller fjende på træningsbanen og i de 64 VM-kampe.

Bolden er produceret til lejligheden, og med sine sort-hvide farver forbinder den klassiske VM-bolde fra 70'erne, 80'erne og 90'erne med et moderne twist.

Boldens yderste lag består af seks ens paneler af kunststof, der er limet sammen.

Der er ikke noget revolutionerende ved Telstar 18. Men i lighed med mange moderne fodbolde falder den ikke i god jord hos målmændene.

Producenten Adidas har bebudet, at man har lavet en bold med et naturligt svæv, efter at utilregnelighed har været et tilbagevendende kritikpunkt siden VM-bolden Fevernova i 2002.

Kasper Schmeichel er alligevel alt andet end imponeret af Telstar 18.

»Det er en skrækkelig bold. De designer jo ikke bolde til målmænd, de designer bolde for at se mål, og det tror jeg også, at de kommer til med den bold,« siger Schmeichel.

Foruden et i hans øjne utilregneligt svæv er det særligt boldens fart og overflade, som kan føre til målmandskiks.

»Den er utilregnelig, den er hurtig - lynhurtig - og så er den møghamrende glat. Vi har testet fire-fem forskellige slags handsker, og der er ikke rigtig nogen af dem, der kan få et godt greb i den.«

»Men sådan er det, og det er ens for alle keepere. Vi træner jo med den hver dag for at blive vant til den,« siger Schmeichel.

Flere internationale målmænd har også kritiseret bolden, blandt andre Spaniens David De Gea og Tysklands Marc-André ter Stegen. De positive toner kommer primært fra markspillere sponsoreret af Adidas.

Landsholdets målmandstræner, Lars Høgh, var som aktiv med til VM i 1986, dengang en fodbold bare var en fodbold.

I 2010 var han med til at opleve Jabulani, VM-bolden der satte nye standarder i negativ opmærksomhed på grund af sin totale utilregnelighed. Rumagenturet Nasa blev brugt som sparringspartner for at undgå lignende problemer med VM-bolden i 2014.

Lars Høgh karakteriserer årets VM-bold som markant bedre end den "vanvittige" Jabulani.

»Der er nogle ting med grebet, og bolden brækker lidt i luften, men det gør alle bolde i dag,« siger Høgh.

