VM-back vil sælge sig selv på en god slutrunde

Landsholdsbacken Henrik Dalsgaard står foran sin første slutrunde, og med hele verdens øjne rettet mod VM i Rusland ved han også, at der næppe findes et bedre sted at vise sig frem for en potentiel ny arbejdsgiver.

Hans præstationer ved VM vil definere, om han kan stile efter et skifte til en endnu større klub end Brentford, som han har repræsenteret det seneste år siden skiftet fra belgiske Zulte Waregem.

»Jeg har da tænkt over, at VM kan bruges som et springbræt for mig. Det tror jeg, at rigtig mange VM-spillere tænker over. Det kommer an på, hvordan man præsterer, for man kan da også fucke det helt op for sig selv.«

»Men hvis man spiller en god slutrunde - og jeg synes selv, at jeg har spillet en god sæson i The Championship - så ved man aldrig, hvad der kan ske,« siger Dalsgaard.

Tankerne om VM har længe kredset i hovedet på den 28-årige højre back, men det har i højere grad været med henblik på at opnå et stort resultat med Danmark frem for at tænke på et potentielt drømmeskifte.

»VM fylder meget, men ikke på grundlag af min fremtid. Det fylder, fordi jeg er stolt af at være her, og fordi jeg er stolt af at være dansker, og jeg vil gerne repræsentere mit land. Det er mere den vinkel, end det er en transfer,« siger Dalsgaard.

Sammen med landsholdet er han blevet indlogeret på et hotel nær lufthavnen i sortehavsbyen Anapa.

Ved ankomsten til hotellet var der en lille ceremoni for den danske delegation, men indtil videre har det på de fleste parametre været svært at mærke, at der er noget anderledes ved slutrunden end en normal udekamp i en kvalifikationsturnering.

»Det er da kæmpe stort at være med til et VM, men jeg tror heller ikke helt, det går op for os, hvor stort det er, før man står i VM-byerne,« siger Dalsgaard.

Torsdag aften stifter han bekendtskab med VM-byen Saransk, når landsholdet rejser fra Anapa til sin midlertidige base for at spille VM-åbningskampen mod Peru.

/ritzau/