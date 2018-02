Villarreal-spiller er sigtet for drabsforsøg

Villarreals forsvarsspiller Ruben Semedo har en karrieretruende sag hængende over hovedet.

Tirsdag blev den 23-årige portugiser anholdt, og torsdag kom så en sigtelse mod ham. Han er sigtet for en række lovovertrædelser. Listen tæller blandt andet ulovlig besiddelse af våben, røveri og drabsforsøg.

Lovovertrædelserne skulle ifølge politiet være sket, da Semedo i ledtog med to andre udsatte en mand for et hjemmerøveri. Her skulle Semedo angiveligt have været med til at binde og lemlæste offeret.

Spilleren forlod torsdag retssagen iført håndjern, og han er torsdag aften fortsat i politiets varetægt.

Semedos agent, Catio Balde, hævder dog, at hans klient ikke har gjort noget galt, men at han i stedet har været udsat for svindel og været et offer i sagen.

Agenten hævder også, at det skydevåben, som er fundet på spillerens adresse, tilhører en anden person.

Villarreal har meddelt, at klubben følger sagen og vil lave sin egen undersøgelse for at kunne træffe en beslutning om spillerens fremtid.

Ruben Semedo skiftede til Villarreal i sommeren 2017, da klubben købte ham for cirka 100 millioner kroner fra Sporting CP.

