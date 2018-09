Viktor Fischer forventer fald i mål- og assistniveau

Fodboldspilleren Viktor Fischer har haft en virkelig flot sæson hidtil i Superligaen.

Med seks mål ligger FC København-spilleren på en delt tredjeplads på topscorerlisten, og samtidig topper han assistlisten suverænt med syv af slagsen.

Den 24-årige landsholdsspiller blev senest matchvinder med kampens sidste mål i søndagens 2-1-sejr hjemme over FC Nordsjælland, og han lavede også en assist ved FCK's første mål.

Viktor Fischer er dog på det rene med, at det bliver svært at fastholde den gode statistik.

»Det er nok usandsynligt, at jeg kan holde det ved lige. Jeg kan ikke bruge det til noget at rende rundt og tænke på det.«

»Det lyder rigtig godt nu og her, og jeg synes også, at det afspejler, at holdet er blevet bedre.«

»Men jeg kan ikke bruge det til noget. Min sunde fornuft siger mig, at det ikke kan holdes ved lige, så derfor gider jeg ikke tænke på det,« siger han.

Viktor Fischer vendte i januar tilbage til dansk fodbold, da han skiftede fra tyske Mainz til FCK.

Hans første halvsæson i hovedstaden blev imidlertid en svær en af slagsen. FCK havde store problemer og endte på fjerdepladsen i Superligaen, FCK's dårligste placering i ligaen i 18 år.

I denne sæson er FCK kommet anderledes stærkt i gang, hvilket 22 point efter de første ti kampe og en førsteplads i Superligaen vidner om.

Det har også været medvirkende til Viktor Fischers seks mål og syv assister.

»For mig drejer det sig om at levere og tænke på, hvad der er vigtigst for holdet. Det har fungeret rigtig godt, og så får jeg tit også mit med. Det er mit fokus.«

»Dermed ikke sagt, at jeg ikke søger afslutningerne eller assisterne, der gør jeg også. Jeg går meget op i at lave mål eller assister, men det er ikke altafgørende for mig,« siger FCK-spilleren.

/ritzau/