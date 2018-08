Viktor Fischer: Folk er blevet mere selvsikre i FCK

Attituden er anderledes hos FC København-spillerne i denne sæson, og holdet bliver bedre og bedre.

Efter syv sejre i træk - senest 3-1-sejren hjemme over Brøndby i Superligaen - kan Viktor Fischer mærke en forskel fra sidste sæson, der bød på adskillige skuffende resultater.

»Folk er mere selvsikre. Spillerne har mere tiltro til dem selv og til holdet. Vi er ved at skabe en rigtig god atmosfære.«

»Vi var undervejs sidste sæson også, men vi kunne ikke vinde de afgørende kampe. Vi vandt ikke over FC Midtjylland og Brøndby, men vi blev bedre og bedre,« siger Fischer.

I foråret var der gode takter, men det var ikke fuldendt. Det er det måske ved at blive nu, mener FCK-angriberen.

Han påpeger, at det hjalp at få ro til at bygge holdet stille og roligt op i den sidste halvdel af sidste sæson.

»Folk var selvfølgelig meget kritiske omkring det, fordi FCK er den største fodboldklub i Danmark.«

»Vi har taget det med ind i sæsonen nu, og vi lod os ikke vælte af at tabe den første kamp til Horsens. Vi fortsætter bare hele tiden med at blive bedre,« siger han.

Fischer maner dog til besindighed i forhold til at toppe ligaen nu.

»Vi har 12 point, og der er spillet fem kampe, og vi har slået Brøndby i én kamp. Vi skal hele tiden bygge på og ville det her. Så kan vi i længden snakke om de rigtig sjove ting,« siger han.

Den danske landsholdsspiller ville være skuffet, hvis FCK havde tabt eller spillet uafgjort mod Brøndby.

»Det havde været uforløst, indtil vi havde slået Brøndby igen. Hypotetisk set. Men det gjorde vi, og nu har vi en anden følelse af det hele igen.«

»Vi føler, vi er tilbage, hvor vi rigtig gerne vil være. Det er super vigtigt for selvforståelsen i denne klub,« siger Fischer.

Han afviser at sende stikpiller mod Brøndby, som tværtimod får ros for sidste sæson, der endte med DM-sølv for ærkerivalen.

Fischer står dog ved, at han sidste år i et direkte tv-interview kritiserede, at Brøndby-spillerne stod i en rundkreds og gejlede hinanden op.

»Det er ikke noget, jeg tænker over. Der falder lidt af en gang imellem.«

»Jeg har faktisk forsøgt at være rimelig nøgtern og fair i forhold til det. For jeg synes, at Brøndby var gode sidste år, og de har stadig et godt hold.«

»Jeg tror, at vi kommer til at følges ad hele sæsonen, så det er med at passe på. Det er fedt med rivaliseringen mellem de to klubber, men det er med at have respekt for hinanden,« lyder det fra Fischer.

