Viktor Fischer: Atalanta er et klassehold

Atalanta fra den italienske Serie A er ikke ligefrem ønskemodstanderen for FC København.

Det fortæller Viktor Fischer, som sammen med resten af FCK-holdet torsdag aften gæster Atalanta i den første af to kampe i den afgørende playoffrunde om at komme i Europa Leagues gruppespil.

- Jeg har en god kammerat, Marten de Roon, som jeg spillede med i Middlesbrough, han ligger på deres midtbane, og ham hører jeg lidt fra.

- Det er et klassehold, virkelig subtoppen af fodbold i Europa, så det bliver en vild udfordring for os. Det er et godt hold, siger Fischer.

Et godkendt resultat vil være uafgjort eller tilmed et knebent FCK-nederlag, lyder det.

- At tage derned og få scoret vil alt andet lige være godt. Kan vi leve med at tabe? Det kan vi måske, hvis det er med et enkelt mål. Vi skal score og forhåbentlig spille uafgjort.

- Men umiddelbart gælder det om at få et mål på udebane som altid i de kampe her, siger angriberen.

I forrige sæson blev Atalanta nummer fire i Serie A, mens holdet sidste sæson endte på syvendepladsen.

- Atalanta skal på papiret være stærkere end os. Vi kan ikke forvente at gå videre, men vi kan godt forvente at levere over evne i to kampe, og så kan det lade sig gøre.

- Det må vi fokusere på, vi er underdogs for en enkelt gangs skyld og er ikke på bolden hele tiden og skal være gode til at forsvare, siger Fischer.

FCK-træner Ståle Solbakken mener, at det er kritisabelt, at københavnerne overhovedet kan trække så stærk en modstander.

- Vi har et bjerg at bestige i forhold til at komme i gruppespillet. Vi er det danske hold, der har det sværest.

- Jeg ville hellere have haft to point mindre i Superligaen end denne lodtrækning, sagde Solbakken for nylig.

Nordmanden er også sur over, at Brøndby fik en på papiret lettere modstander i belgiske Genk.

- Jeg ville hellere være i Brøndbys end i FCK's sko i denne periode. Vi har været i europæiske gruppespil 11 ud af de seneste 12 gange, og så kan vi få Atalanta fra Italien i playoffrunden.

- Og så er der hold, der ikke har været i Europa, som spiller mod hold, som man måske skal slå i hvert fald seks-syv gange ud af ti, lød det fra Solbakken.

FCK's kamp ude mod Atalanta spilles torsdag klokken 20.

