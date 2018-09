Vikarlandsholdet undgik ydmygelse med heroisk indsats mod Slovakiet

Det danske fodboldlandshold slap fra testkampen i Slovakiet uden at blive ydmyget.

Danmark tabte godt nok 0-3, men set i lyset af, at det danske hold bestod af spillere fra 2. division, Danmarksserien og futsallandsholdet, må nederlaget betragtes som hæderligt.

Det såkaldte nødlandshold, der spiller på grund af konflikten mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen, var endda tæt på at udligne til 1-1 midt i første halvleg, da Danmark havde en god periode.

Før pausen formåede slovakkerne at passere en storspillende Christoffer Haagh i det danske mål to gange, mens et dansk selvmål sørgede for anden halvlegs enlige scoring.

På trods af en billetpris på blot en euro var kampen i Trnava nær Bratislava ikke noget tilløbsstykke. Stadionspeakerens opremsning af den danske startopstilling blev også modtaget med stiltiende ligegyldighed af de 6432 tilskuere.

Undervejs lykkedes det for de danske spillere at vinde publikums respekt ved at yde rimelig modstand og vise glimt af flot kombinationsspil.

10 minutter og 40 sekunder skulle der gå, før et defensivt dansk hold måtte indkassere det første mål. Et indlæg fra Danmarks venstre forsvarsside fik lov til at sejle over til bageste stolpe, hvor Adam Nemec steg til vejrs og gjorde det til 1-0.

Målet virkede til at tilfredsstille slovakkerne, som gik ned i kadence, hvilket banede vejen for Danmarks bedste offensive periode i kampen.

Flere kontraangreb gav gode muligheder for en sensationel udligning. Størst var chancen til Oskar Høybye efter 25 minutters spil.

Fra en position midt i feltet sendte han bolden langt over mål efter anfører Christian Offenbergs gode aflevering.

Anfører Christian Offenberg i duel med Slovakiets Robert Mazan.

Mens nødlandsholdet blev mødt med sympatiske klapsalver fra lægterne, virkede det lovende danske spil til at tirre de slovakiske spillere.

Derfor fulgte et mindre bombardement mod målmand Christoffer Haaghs mål i det sidste kvarter af første halvleg. Den danske futsalmålmand viste dog, at han også kan stå i vejen for skytterne, når han har græs under fødderne.

I det 37. minut måtte han dog kapitulere, da Albert Rusnák tæt under mål gjorde det til 2-0 med et hårdt spark.

Ingen af de to hold gjorde noget for at tvinge kampen op i et højt tempo, hvilket passede det danske hold fint. De få gange, hvor slovakkerne spillede hurtigt og præcist, udmøntede det sig i farlige situationer.

Stille og roligt formåede træner John "Faxe" Jensens velstrukturerede landshold at løbe tiden af uret, så der aldrig blev tale om en resultatmæssig ydmygelse.

Når der endelig var slovakiske forsøg, tog Christoffer Haagh sig af dem på fornem vis. Særligt kantspilleren Vladimír Weiss må være irriteret på den danske keeper.

Den tidligere spiller i Primera Division, Serie A og Premier League blev gentagne gange den lille i duellen med Jægersborg-målmanden.

Han måtte dog sprælle forgæves 12 minutter før tid, da indskiftede Adam Fogt uheldigt rettede et indlæg af og blev noteret for et selvmål.

I alt debuterede 17 spillere for Danmark i nederlaget.

Målmand Christoffer Haagh ærgrer sig efter en slovakisk scoring. Tre gange måtte han hente bolden ud af målet.

/ritzau/