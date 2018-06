Videodom skaffer Sverige forløsning i VM-åbning

Sveriges fodboldlandshold har ligesom Danmark sparket VM i Rusland i gang med en vital sejr på 1-0.

I gruppe F tog Sverige en yderst velfortjent sejr over Sydkorea, der ikke havde meget at byde ind med.

Sverige dominerede i stort set hele kampen og tilspillede sig en håndfuld store chancer.

Men holdet havde brug for videosystemet VAR for at komme på tavlen. Det sørgede for et straffespark, som Anders Granqvist vekslede til mål midtvejs i anden halvleg.

Dermed er Sverige på tre point i gruppe F, ligesom Mexico, der sensationelt slog Tyskland 1-0 søndag.

Sveriges manglende evne til at score mål og skabe chancer har været et stort tema op til VM, men mod Sydkorea formåede svenskerne i hvert fald at komme til muligheder.

Selv om Sverige ikke spillede prangende, var det en smule uforståeligt, at holdet ikke formåede at score inden pausen.

Særligt angriberen Marcus Berg var en synder foran mål. Efter 20 minutter blev han spillet helt blank to meter fra bageste stolpe, men Berg sparkede bolden lige på keeper Joo Hyeon-Woo.

Bergs skudvinkel var lidt sværere tre minutter før pausen, og da var afbrænderen mere til at acceptere.

I halvlegens sidste minutter var det svenske pres intenst. Et hovedstød gik lige over tværribben, og Sverige følte sig også snydt for et straffespark, men sydkoreanerne red stormen af.

Sidstnævnte forsøgte sig undervejs med nogle hurtige kontraangreb, men ellers var den største fokus på at forsvare sig.

Anden halvleg begyndte, som den første sluttede, med svenskerne i teten. Det gav hurtigt en stor hovedstødschance, men forløsningen lod vente på sig i 20 minutter.

Dommeren vinkede i første omgang afværgende, da Viktor Claesson blev fældet i feltet, men efter at have genset sekvensen på tv, pegede dommeren på straffesparkspletten.

Fra 11 meters afstand scorede forsvarsklippen Andreas Granqvist sikkert til 1-0 med et skud helt ude ved stolpen.

I det sidste kvarter forfaldt Sverige til at overlade lidt for meget initiativ til modstanderen, og det blev til en stor chance i overtiden, men Hwang Hee-chan headede forbi i helt fri position.

Svenskerne virkede ekstremt trætte og nervøse til sidst, men det lykkedes at køre den vitale sejr hjem.

/ritzau/