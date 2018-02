Viceborgmester om Lyngby Boldklub: »Basis for en god forretning er bedre end i mange år«

Lyngby Boldklub er truet af konkurs. Alle funktionæransatte i superligaklubben er blevet fyret, og spillerne har ikke fået udbetalt løn for januar.

Problemerne hober sig op, og samtidig har Spillerforeningen sendt et såkaldt påkrav til Lyngby Boldklub, hvor de kræver, at klubben senest tirsdag udbetaler løn til spillerne for januar.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S) ikke videre begejstret for situationen, han betegner som »noget værre skidt«.

»Det er ulykkeligt, for det betyder meget for os alle sammen. Jeg sidder selv på stadion med mine børn, når der er hjemmekampe, og i det hele taget er fodbold jo noget, vi har kært og samles om,« siger han.

Han er bevidst om, hvilke udfordringer og betingelser klubben lever under.

»Det er svært, fordi det er vanskelige betingelser at drive fodbold i Danmark. Måske endnu mere i vores område, fordi der er stor forskel på, hvor let det er at drive sponsorer op, alt efter hvor man er i landet,« siger han.

Men selvom fremtiden ser sort ud, har viceborgmesteren dog optimismen intakt. Han tror på, at der er lysere tider i sigte.

»Basis for en god forretning er bedre end i mange år. Jeg har også fornemmelsen af, at hullet ikke er så stort. De har fået styr på mange ting, og samarbejdet mellem dem og kommunen er godt. Det er også svært at ryge ud af superligaen, og der er en vis stabilitet i tv-penge, hvilket giver en god indtjening for klubben,« siger han.

Lyngby-Taarbæk Kommune har investeret mere end 30 millioner kroner i Lyngby Stadion. Investeringer, der skal være med til at gøre Lyngby mere attraktiv som by, men i særdeleshed også attraktiv for mulige investorer.

»Lyngby er inde i en enorm udvikling, og der kommer mange nye virksomheder til byen. Tag bare Microsoft. Jeg håber og tror, at der er gode muligheder for Lyngby Boldklub,« siger Simon Pihl Sørensen.

Han er bevidst om, hvor stor en betydning Lyngby Boldklub har for byen. Alligevel afviser han, at kommunen vil kunne træde til og hjælpe klubben økonomisk, hvis det skulle komme så vidt.

»Vi kan ikke understøtte den professionelle del. Vi kan støtte ved at skabe de optimale rammer i og omkring klubben. Det har vi taget hul på, og det kan blive meget bedre endnu. Vi vil få gjort Lyngby Stadion færdigt og bygge nye ungdomsboliger for på den måde at skabe ramme og liv omkring fodbold,« siger han.

Skulle det alligevel ende med en konkurs, er det stoltheden mere end økonomien, der vil lide et knæk, mener viceborgmesteren.

»Vi kommer ikke til at mærke det på bundlinjen, men på stoltheden. Det værste vil være, at det vil smitte af på sammenhængskraften i kommunen. Der skal være noget at samles om i en by. Lyngby Boldklub er byens stolthed,« siger Simon Pihl Sørensen.