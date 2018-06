»Vi har aftalt med 1.000 franske fans, at den bliver 1-1«

Da Danmark mødte Peru ved den første danske slutrundekamp var de sydamerikanske fans klart i overtal.

I dag er der skruet op for de rød-hvide farver i Moskva, hvor danskerne fylder gaderne med sange om Thomas Delayney, der har et lækkert hår og om Christian Eriksens evner på banen.

»Opbakningen er massiv. Og det virker til, at der langt flere danske fans, der har taget turen, end ved de tidligere kampe,« fortæller Berlingskes korrespondent Simon Kruse, som står og venter på, at komme ind på Luzhniki Stadion halvanden time før kampstart.

Her møder han fire danske fans, der har taget turen fra Horsens til Moskva.

Thomas, Kenneth, Martin og Kasper har taget turen fra Horsens for at se opgøret mellem Danmark og Frankrig.

»Stemningen er fuldstændig sindssyg. Der er knald på,« fortæller de og forklarer, at der ikke er grund til at bide negle, når kampen fløjtes i gang.

»Vi har aftalt med 1.000 franske fans, at kampen bliver 1-1,« konstaterer de.

Kampen fløjtes i gang kl. 16.00. Uafgjort - eller en sejr over vil sikre Danmark en plads i ottendedelsfinalen, mens et nederlag vil gøre Danmark afhængige af, at Australien ikke vinder over Peru.