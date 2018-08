Vendsyssel-træner påpeger vigtighed af point mod oprykker

Hjørring. Vendsyssel FF stod fredag aften over for klubbens anden oprykkerduel i Superligaen, da Vejle Boldklub gæstede Hjørring.

Her blev det til et point for vendelboerne med 1-1, og cheftræner Jens Berthel Askou er ikke i tvivl om pointets betydning for oprykkerne.

- Det behøver jeg ikke tænke ret meget over. Det er vigtigt, og det vidste vi på forhånd, siger han.

Selv om hjemmeholdet bragte sig foran kort inden pausen, så tøver cheftræneren ikke med at erklære sig tilfreds med ikke at tabe til en potentielt direkte modstander i nedrykningskampen.

- Den fornemmelse, vi havde, da vi kom ind efter kampen, var ikke en skuffelse eller en følelse af bare at have fået et point.

- Det er en stor tilfredshed og en stor glæde, siger Jens Berthel Askou.

Vendsyssel hentede også point mod en anden oprykker, da holdet vandt 3-2 over oprykkerne fra Esbjerg i Superligaens anden runde.

Efter at have indkasseret syv mål i klubbens første tre superligakampe tror cheftræneren på, at to kampe med et indkasseret mål i hver kamp giver et godt udgangspunkt i den fremadrettede jagt på overlevelse.

- Angriberne og kanterne bliver dygtigere og dygtigere til at hjælpe til, og det er vigtigt for os, slutter han.

Pointet efterlader Jens Berthel Askous mandskab på en femteplads i Superligaen, hvor nordjyderne er noteret for syv point i fem kampe.

/ritzau/