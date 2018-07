Vendsyssel-træner hylder Superliga-debutanter

Hjørring. Vendsyssels sejr på 3-2 over OB i søndagens opgør blev afgjort efter en stor indsats fra flere Superliga-debutanter.

Målscorerne Jakob Hjorth, Moses Opondo og Sebastian Czajkowski spillede alle deres første kamp i landets bedste række.

Dermed havde oprykkernes cheftræner kun roser til de Superliga-mæssigt uprøvede spillere, der bragte Vendsyssel til sejr.

- Det handler om at gribe chancen. Uanset om du har spillet nedrykningsspil i 2. division eller været i udlandet, så handler det om, hvor du vil hen, og hvad du investerer hver dag for at komme derhen.

- Den her gruppe vil frem, og deres drive er fantastisk at arbejde med, siger Jens Berthel Askou.

Lige præcis angriberen Sebastian Czajkowski spillede nedrykningsspil for 2. divisionsklubben B93 før sommerpausen. Med kampens åbningsmål bragte han sig på tavlen i sit første opgør i Superligaen.

- Det er en rent mental ting. Det går hurtigere, men jeg får mere tid på bolden i kampen, end jeg gjorde i 2. division, siger angriberen.

Midtbanespilleren Moses Opondo fik sin fodboldopdragelse i AaB. Men det blev aldrig til spilletid på Superliga-holdet, hvilket han tog revanche for søndag mod OB.

- Det føles rart, når det er noget, jeg har holdt fast i og ikke har opgivet. Det var ikke forventet, men det skulle komme på et tidspunkt, og jeg er glad for, at det kom så tidligt, siger Moses Opondo.

