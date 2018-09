Vendsyssel-træner freder keeper trods ti kampe med mål

Randers. Vendsyssel FF indkasserede lørdag et 0-2-nederlag til Randers FC på udebane, og det betyder, at oprykkerne endnu ikke er gået fra banen uden at lukke mål ind i Superligaen.

Trods den lange stime med indkasserede mål har Vendsyssel-træner Jens Berthel Askou ikke tænkt sig at bytte ud på målmandsposten.

- Jeg tænker ikke på at skifte målmand. Jeg synes, at Nicolai Flø er en rigtig talentfuld og dygtig målmand, siger træneren.

Da Vendsyssel i foråret sikrede oprykning med en samlet sejr over Lyngby i to playoffkampe, var Flø en vigtig mand.

- Han reddede sindssygt mange point for os i sidste sæson, og han var meget vigtig i forhold til, at vi slog Lyngby over to kampe, hvor han havde nogle fantastiske redninger.

- Mon ikke at Nicolai får chancen for at få holde buret rent igen, siger Jens Berthel Askou.

Nicolai Flø frygter da heller ikke selv for at miste pladsen i buret.

- Nej, jeg frygter ikke at blive byttet ud. Langt hen ad vejen er jeg tilfreds med min præstationer, men jeg kan godt forstå, at spørgsmålet melder sig.

- Jeg er kun 22 år, og når man ikke har spillet til nul, så kan det hurtigt blive selvforstærkende. Men der har måske kun været ét mål, hvor jeg har tænkt, at det var min fejl, siger Nicolai Flø.

Den unge målmand er ikke specielt fornøjet med, at det endnu ikke er lykkedes ham at holde nullet. Når han skal forklare scoringerne, peger han på en tendens i Vendsyssels kampe.

- Der har tegnet sig lidt et billede af, at vi går for meget ned i kadence i anden halvleg og ligner et hold, der ikke kan holde i 90 minutter. Og så er det svært at spille til nul, siger Flø.

Nicolai Flø og Vendsyssel får muligheden for at holde buret rent, når FC København gæster Hjørring i næste runde i Superligaen.

