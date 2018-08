Valverde tager sejren i drilsk Vuelta-finale

Cykelrytteren Alejandro Valverde viste endnu en gang sin fortrinlige evne til at spurte op ad bakke, da han tog sejren på 2. etape af Vuelta a España.

I finalen på en kuperet og glohed etape i det sydlige Spanien spurtede Movistar-stjernen fra de øvrige og tog sin tiende etapesejr i det spanske etapeløb.

Valverde snuppede sejren for næsen af Team Skys Michal Kwiatkowski, som til gengæld kunne glæde sig over, at han overtog løbets førertrøje.

Lørdagens triumfator, BMC's Rohan Dennis, blev nemlig sat et godt stykke før mål og formåede dermed ikke at bevare føringen.

Forhåndsfavoritterne Richie Porte (BMC) og Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) var heller ikke en del af feltet i finalen.

Efter lørdagens indledende enkeltstart kørte rytterne for første gang i samlet flok i årets sidste grand tour. 163,5 kilometers kørsel ventede før målstregen i Caminito del Rey, da etapen blev sat i gang.

Allerede efter to kilometer var et udbrud etableret. Her sad syv mand, heriblandt Lotto Soudals Thomas De Gendt og Pierre Rolland fra Education First.

Rytterne skulle ikke blot kæmpe med en trykkende varme. På Vueltaens andendag var der lagt mere end 2500 højdemeter ind, og det gav til tider splittelser i feltet.

Med 55 kilometer igen lod De Gendt sig falde tilbage, og lidt efter lidt blev resterne af udbruddet også spist af feltet.

Sky satte tempo i front af feltet, og med godt 17 kilometer igen blev Rohan Dennis sat.

Flere forhåndsfavoritter til den samlede sejr blev sat ud af spillet, da Porte og Nibali måtte slippe, og også sprinterne havde svært ved at sidde med.

På den sidste kilometer stod det hurtigt klart, at Valverde og Kwiatkowski var de stærkeste af de tilbageværende.

Polakken kunne dog ikke følge den 38-årige spanier på de sidste meter, og så var Movistar-triumfen en realitet.

/ritzau/