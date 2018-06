Vagter og metaldetektorer beskytter VM-holdet i Rusland

Sikkerheden er skærpet omkring de danske landsholdsspillere under VM i Rusland.

Vagter og metaldetektorer er med til at beskytte Christian Eriksen og holdkammeraterne, mens de opholder sig på Beton Brut Resort langs sortehavskysten.

Landstræner Åge Hareide fortæller, at spillerne ikke frit kan forlade hotellet, hvis de vil.

»Det kan de ikke. Vi har lavet nogle sikkerhedsmæssige tiltag, så alt er sikkert.«

»Det var aftalt på forhånd. Det er bedre på den måde, og vi er glade for, at de passer på os,« siger Hareide.

Landstræneren fortæller, at flere ledere fra den danske VM-stab tirsdag morgen også havde vagter med sig, da de skulle bade i havet.

For spillerne handler det også om at bruge deres sunde fornuft, hvis de vil uden for hotellet.

»Rusland er jo ikke ligeså sikkert som Danmark, så man skal tænke sig om,« siger angriberen Andreas Cornelius.

»Vi har sikkerhedsfolk med, og skal man ud, så skal man nok lige hive fat i dem, og så tager de med.«

Inde på hotellet bor landsholdet sammen med mange turister, men der er alligevel godt styr på, hvem - og ikke mindst hvad - der kommer ind gennem døren.

»Vi skal gå igennem en metaldetektor for at komme ind i lobbyen, og det er lidt underligt, men ellers er det et fint hotel,« siger Christian Eriksen.

Landsholdskokken Per Thøstesen fortæller desuden på sin madblog, at sikkerhedsfolk dagligt gennemgår hotellet for mulige bomber.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har lejet de øverste etager på hotellet, så spillerne er afskærmet fra de øvrige gæster. En elevator er reserveret landsholdet, når de skal afsted til træning, som foregår bag et 2,5 meter høj metalhegn.

Der er også taget tænkt på støjniveauet, når de danske spillere skal sove. Da holdet ankom til hotellet mandag aften, blev der spillet høj musik nede ved swimmingpoolen, men musikken stoppede efter aftale med hotellet.

»Alt lukkes ned klokken 23, så det er helt stille. Vi vidste, at det ville være sådan. Turisterne forstyrrer os ikke,« siger Åge Hareide.

DBU har en sikkerhedsansvarlig med til VM. Derudover er to vagter fra PET rejst med til Rusland.

/ritzau/