Utilfreds Mourinho udstiller spillere efter pokalsejr

Manchester. Manchester United levede lørdag aften op til favoritværdigheden og vandt 2-0 hjemme på Old Trafford over Brighton i FA Cuppen.

Men manager José Mourinho var ikke imponeret over præstationen mod Premier League-oprykkeren.

Han ønskede at se en reaktion fra spillerne efter det samlede nederlag til Sevilla i Champions League tirsdag.

- Jeg brød mig ikke om kampen. Jeg synes, at vi fortjente at vinde, men jeg så ikke en reaktion fra alle spillere. Jeg så den kun hos nogle. Nogle spillere havde mental styrke og kvalitet nok, og derfor vandt vi.

- Men når kun seks-syv spillere præsterer og virkelig viser lyst til at spille og tager ansvar for at få bolden, så er det svært at levere en god præstation, siger José Mourinho.

Han nævner blandt andre Luke Shaw og den unge Scott McTominay som spillere, der ikke levede op til forventningerne.

- Jeg bliver nødt til at nævne McTominay, der lavede flere fejlafleveringer, end han har gjort samlet i alle sine tidligere kampe.

- For mig er en Manchester United-spiller én, der giver noget til holdet, selv når han spiller dårligt. Det er et spørgsmål om personlighed, og det manglede nogle af spillerne, lyder det fra den portugisiske manager.

Også Tottenham blev lørdag klar til semifinalen. Søndag mødes Wigan og Southampton samt Leicester og Chelsea i de resterende kvartfinaler.

/ritzau/