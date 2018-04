Usain Bolt skal igen træne med Dortmunds fodboldstjerner

Verdens hurtigste mand, Usain Bolt, skal endnu en gang træne med fodboldspillerne i Borussia Dortmund.

Den pensionerede atletikstjerne fortæller, at han efter to dages prøvetræning i marts nu er inviteret på et længere træningsophold på tre uger.

Samtidig slår den 31-årige jamaicaner fast, at han vil prøve sig af som fodboldspiller.

»For mig er det kæmpestort.«

»Alle tror bare, at jeg laver fis og ballede,« siger Usain Bolt til den australske avis Herald Sun.

»Jeg skal faktisk tilbage til Dortmund om et par uger og arbejde med dem i yderligere tre uger for at teste mig selv på et højere niveau, så vi kan vurdere mit niveau, hvad jeg mangler, og om jeg kan,« siger han.

»Det er noget, jeg er fokuseret på at gøre, og jeg ser frem til udfordringen, da det er det, jeg ønsker. Jeg ønsker en ny udfordring i mit liv, og det er mit fokus.«

Usain Bolt fortæller, at han har fået god feedback efter sit første ophold i Dortmund.

»De fortalte, de var meget imponerede. De var ikke klar over, at jeg vidste så meget og forstod spillet. Nu handler det bare om at forbedre sig. Jeg tror selv på, at jeg kan gøre det,« siger han.

Jamaicaneren indstillede sidste år en imponerende atletikkarriere, der bød på otte OL-guldmedaljer. Han har desuden haft verdensrekorden i både 100 og 200 meter løb siden 2009.

/ritzau/