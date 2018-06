US Open-mester sender Wozniackis overmand ud i Paris

Den forsvarende mester i US Open for kvinder, Sloane Stephens, er for første gang i karrieren klar til semifinalerne i French Open.

Hun banede sig vej videre fra kvartfinalen med en sejr på 6-3, 6-1 over den unge russer Daria Kasatkina, der i sin ottendedelsfinale ekspederede danske Caroline Wozniacki ud af turneringen.

Tirsdag kom Kasatkina på en noget sværere opgave. Hun kæmpede sig tilbage fra 1-4 til 3-4 i første sæt, men derfra var Stephens suveræn.

Hun vandt otte af kampens sidste ni partier, og i løbet af 71 minutter var kampen slut.

I semifinalen kommer Stephens til at stå over for landsmanden Madison Keys i en kopi af US Open-finalen fra sidste år, som Stephens altså vandt.

Tidligere tirsdag vandt Keys sin kvartfinale over Julia Putintseva fra Kazakhstan med noget større besvær. Amerikaneren hev stikket hjem med cifrene 7-6, 6-4.

Putintseva var ellers foran med 5-3 i første sæt, men Keys brød tilbage og afgjorde siden sættet til egen fordel med 7-5 efter tiebreak.

I andet sæt var et enkelt servegennembrud nok. Keys brød til 4-3 og holdt derefter sin egen serv to gange.

De sidste kvartfinaler i kvindernes turnering spilles onsdag. Garbine Muguruza møder Maria Sharapova, mens verdensetteren, Simona Halep, tørner sammen med Angelique Kerber.

/ritzau/